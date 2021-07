Gargano: "Sempre buono il rapporto con ADL, Napoli è nel mio cuore. Olivera? Ottima opzione"

Nel corso di ‘Radio Goal’, l’ex calciatore del Napoli Walter Gargano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Rinnovo Insigne? Spero che il nostro capitano resti con noi. Il presidente parla sempre, ma il suo vero pensiero è tenere tutti i campioni del Napoli. Se dovessero andare via Fabian o Koulibaly sarebbero difficili da rimpiazzare.

Rapporto con ADL? Il mio rapporto col presidente è stato sempre ottimo, lui ha il suo modo di vedere il calcio. I suoi pensieri sono troppo avanti, a volte le sue parole viaggiano e ci fanno stare un po’ in pensiero a tutti, ma è fatto così.

Calendario? Tutte le squadre vengono a giocare super motivate al Maradona, per questo bisogna cambiare mentalità. Ogni partita bisogna affrontarla con la stessa concentrazione, non importa se hai difronte il Venezia, l’Inter o la Juventus. Quindi bisogna pensare a queste partite contro le piccole che ci hanno sempre messo in difficoltà. Poi si penserà alla sfida contro la Juventus, la storia ti dà sempre la motivazione giusta per affrontare i bianconeri con tutta l’anima.

La mia esperienza a Napoli? Il mio cuore è stato sempre napoletano. A volte le mie parole non sono state quelle giuste, ma Napoli la sento sempre come la mia casa e la mia famiglia. Ogni volta che torno in città la gente mi fa sentire l’affetto verso di me, ringrazio tutti quelli che mi scrivono. Per me è stato un piacere ed un onore aver indossato la maglia azzurra.

Olivera del Getafe? E’ un’ottima opzione per il Napoli, tutti i giocatori che provengono dal campionato spagnolo in Italia hanno fatto bene. Essendo poi uruguaiano potrà fare ancora meglio. Sarebbe per il ragazzo un’ottima piazza per farlo crescere e farlo diventare ancora di più un calciatore. Spero che il Napoli lo possa comprare e che lui possa dimostrare di essere un ottimo giocatore”.