Garics: "Col Bologna dico pareggio. Conte? Ho un sospetto sul modulo"

vedi letture

Ai microfoni della trasmissione di Radioclub91 l’ex difensore György Garics, al Napoli dal 2006 al 2008, commenta l’attuale rosa e la stagione: “Mi fa piacere essere ricordato. Come tanti altri dopo la stagione scorsa mi aspettavo una reazione dalla squadra, ma questo Napoli è davvero una sorpresa. Il merito è in primis dell’allenatore poi della squadra. Siamo fiduciosi e siamo contenti che c’è la possibilità di lottare per il titolo, nessuno se l’aspettava.

Il Bologna è un’altra grandissima sorpresa, sta confermando quanto di buono fatto nella passata stagione. Vivendo a Bologna si percepisce l’entusiasmo in città. Il Napoli però sta facendo meglio perché non era facile ricostruire. Grandi innesti non ci sono stati sul mercato, è Conte che ha fatto la differenza. Sicuramente il mister predilige il 3-5-2 ma anche contro il Bologna potrebbe confermare il 4-3-3…io lo confermerei. Per me sarà un pareggio: il Napoli la vuole vincere, ma non la può perdere.

Sono stato contento di rivedere il Pocho al Napoli al Maradona per quello che ha affrontato da poco. Col Milan il mio unico gol a Napoli, è il mio ricordo più bello. Mia moglie è napoletana e ci torno volentieri ogni settimana. Come uomo mi sento apprezzato ancora oggi dalla gente, questo è l’orgoglio più grande”.