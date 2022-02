Garics difende Mario Rui: “Non è così scarso come tutti pensano se gioca sempre titolare”

Gyorgy Garics, ex difensore che ha vestito la maglia del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Non capisco le critiche a Mario Rui. Bisogna sempre considerare l’avversario che ci si trova di fronte e del risultato che esce fuori dalla partita. Non può essere così scarso come tutti pensano se tutti gli allenatori che arrivano a Napoli lo fanno giocare titolare. Capita a tutti i giocatori di essere sottovalutati o sopravvalutati, i giornalisti sono bravissimi a fare questo tipo di giochini. Alla fine parlano i fatti, parla la fiducia che allenatore e società danno al ragazzo che, tra l’altro, dimostra sempre di essere un professionista serissimo”.