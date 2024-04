Garics: "Pioli fuoriclasse dal punto di vista tecnico-tattico, ma Conte è l'ideale per Napoli"

Gyorgy Garics, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli.

Gyorgy Garics, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “L’allenatore ideale per il Napoli tra Conte e Pioli? Conte è un uomo del sud e potrebbe avere più empatia con la piazza, è uno che è cresciuto con una mentalità meridionalista. Dal punto di vista del carisma Conte trasmette meglio di chiunque altro in Italia, lo potremmo avvicinare al miglior Mourinho da questo punto di vista.

Pioli? E’ un fuoriclasse dal punto di vista tecnico tattico. Lo conobbi dopo l’esperienza al Chievo e lo ebbi al Bologna, con una squadra da media classifica, e finimmo la stagione in maniera egregia. Formò una bella squadra, con un’identità ben precisa e con dei valori che riuscì a trasmetterci. Di Pioli non posso che parlarne bene, ora son passati dieci anni ed ha fatto tanta esperienza”.