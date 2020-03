Gasperini: "Coronavirus come la peste, qui siamo organizzati ma cosa accadrebbe a Roma o Napoli?"

Sono destinate a far discutere le parole di Gianpiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, intervistato dal Corriere dello Sport, sul coronavirus e il suo punto di vista: "Peste, è come la peste. La nostra vita è cambiata. Un mondo rovesciato. Ho visto che anno spostato partite di Europa League, tra poco toccherà alla Champions immagino. L'Italia è avanti di venti giorni rispetto ad altri paesi. Da queste parti, in Lombardia, siamo sufficientemente organizzati, pur se in difficoltà. Mi chiedo cosa potrebbe accadere a Roma o a Napoli" le sue parole.