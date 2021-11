Gasperini si tira fuori dalla lotta scudetto: "Riguarda Napoli, Milan e Inter, noi mai fatti 85 punti"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microdoni di Dazn dopo il 4-0 al Venezia: "La gara col Napoli di sabato è una sfida scudetto? E' una gara importante, quando giochiamo contro le big è un modo per vedere a che livello siamo. ci siamo decisamente avvicinati ai quartieri alti della classifica. Lo testimoniano le nostre posizioni.

Lo Scudetto? Non può riguardarci in questo momento. Napoli, Milan e Inter hanno dimostrato di poter lottare veramente per il titolo. Noi siamo vicini ma questa consapevolezza la cerchiamo, speriamo di poterci arrivare ma sappiamo che abbiamo ancora degli step da fare. Lo Scudetto viaggia su 85-90 punti, negli ultimi anni non ci siamo mai arrivati".