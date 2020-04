Gattuso a Fox Sports: "Nel 2012 potevo andare al Boca, ma mia moglie me l'ha impedito..."

In attesa di capire quando il calcio giocato tornerà protagonista, una volta passata l'emergenza Coronavirus, i protagonisti del mondo del pallone si concedono a chiacchierate con emittenti anche straniere. Anche l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, diversi giorni fa, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Fox Sports, parlando di quello che poteva essere il suo percorso di calciatore: "Non è un segreto che ho sempre ammirato il Boca. Sono stato fortunato a giocare un Intercontinentale contro il Boca e ho giocato una partita amichevole in Audi Cup, in Germania. Nel 2012 sono stato vicino ad andare a Boca. Ma ho una donna a casa, non mi ha lasciato andare. I miei ragazzi erano molto giovani e non era la situazione familiare ideale per andare. Il quell'anno avevo anche un problema agli occhi, per andare in quell'ambiente bisogna essere al 100% e cosi decisi di non andare".