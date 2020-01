Gattuso ai tifosi: "Si programma, nessuno ha speso più di noi a gennaio. Senza contare giugno..."

Nella conferenza stampa odierna (clicca qui), Rino Gattuso è stato interrogato anche sugli investimenti del club, per gennaio a giugno, che rassicurano a tutti gli effetti i tifosi sugli obiettivi futuri.

Gli acquisti per gennaio o giugno possono rassicurare i tifosi sul futuro? "E' un dato di fatto, oggi in Europa il Napoli è quella che ha speso di più, per non parlare di quelli che arriveranno a giugno. C'è continuità, il presidente con tutti i dirigenti sta facendo cose importanti e garantendo progettualità".