Gattuso ed il piano tattico: "Juve diversa dalla Lazio, dovremo oscurare alcuni che trovano imbucate..."

Nella conferenza stampa odierna della vigilia (clicca qui), Rino Gattuso ha parlato anche delle caratteristiche della Juventus e di come il Napoli dovrà contrapporsi.

Come si mette in difficoltà la Juve rispetto alla Lazio? "La Lazio è diversa, ha sempre 5 uomini in area ed ha qualità fisiche importanti, la Juve palleggia, ha grandi qualità tecniche e affronteremo qualità di quasi tutti i giocatori nelle imbucate e nei dribbling. Bisogna capire chi far giocare, chi oscurare, chi far impostare, come coprire le linee di passaggio, è una gara molto più complessa".

Servirà una gara alla Gattuso, ringhiando e pressando? "Non basta, se pressi non bene e loro escono dalla prima pressione poi diventa difficile, loro non giocano 4-3-3 ma con Dybala sotto punta e devi coprire la linea di passaggio. Serve una gara di squadra, non far giocare chi trova l'imbucata, ma ne hanno più di uno e quindi dobbiamo fare delle scelte, una via di mezzo non basta".