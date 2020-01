Gattuso ed il suo futuro: "Il mio destino dipende dai risultati, l'obiettivo è restare qui"

Il contratto di Gennaro Gattuso scadrà il prossimo giugno, ma nell'accordo è previsto il rinnovo automatico in caso di Champions League. Ad oggi sembra impossibile che il Napoli riesca a concludere questo campionato al quarto posto, per questa la conferma dell'attuale tecnico azzurro non è di certo scontata. E il diretto interessato l'ha sottolineato in un passaggio dell'intervista a Sky Sport.

La squadra le dà l'idea di essere una squadra a fine ciclo? "Non lo so, il primo responsabile sono io. Io devo fare dei risultati per riuscire a rimanere a Napoli, è questo il mio obiettivo, anche il mio destino è legato ai risultati. E per arrivare ai risultati devo far vedere qualcosa di buono in campo".