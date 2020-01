Gattuso ed il suo modello: "Con Sarri macchina perfetta, quella squadra giocava alla playstation"

Nella conferenza stampa odierna, Rino Gattuso parlando di Callejon è tornato ad elogiare il Napoli di Sarri che in più occasioni ha rivelato essere anche un suo modello: "Callejon nel 4-3-3? E' il suo ruolo, con Sarri in quegli anni c'era una macchina perfetta, la squadra giocava alla playstation e questi giocatori si sono esaltati con questo metodo. Può fare molto di più, dal 70' non riesce ad esprimere più forza, dobbiamo migliorare in questo, a dare continuità per 95 minuti".