Gattuso, il match analyst: "Piace al Napoli? Penso gli faccia piacere, ma certe informazioni non mi arrivano"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Marco Sangermani, match analyst dello staff di Rino Gattuso: "Milan-Napoli può avere contenuti molto interessanti, le due squadre si affrontano sempre a viso aperto e anche stavolta mi aspetto una gara intensa di contenuti.

Ricordo la gara dello scorso anno del San Paolo, uscimmo dal match per un nostro errore grave: perdemmo una palla su un disimpegno e ci condizionò il resto della partita. Noi eravamo meno spregiudicati, più attenti a non concedere, anche perchè affrontammo il Napoli al San Paolo alla prima di campionato poichè saltammo la gara col Genoa.

Gattuso stimato da De Laurentiis? Penso faccia piacere al mister, leggo i giornali come tutti, ma non parlano direttamente con me, certe informazioni non mi arrivano.

Siamo riusciti a far esprimere bene il Milan, abbiamo sofferto quando dovevamo soffrire e siamo soddisfatti del lavoro svolto. Il 4-3-3 è un sistema di gioco che mi piace, ma non sono molto legato ai numeri perchè l'interpretazione varia e dipende dai calciatori che giocano in questo 4-3-3".