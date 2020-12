Gattuso: "Insigne sorride? Non deve farlo per i gol, ma per il piacere di allenarsi"

Insigne è più sorridente dopo gli ultimi gol? E' una delle domande poste nel corso della conferenza stampa a Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli che alla vigilia della decisiva sfida contro la Real Sociedad ha risposto così: "Non deve sorridere per i gol, ma perché deve essere un piacere allenarsi, essere qui a Castel Volturno, con lui ho un rapporto schietto, prima di dirlo a voi io lo dico a lui. Per valorizzare tutto ciò che fa in campo c'è bisogno di certi comportamenti e sta crescendo anche in questo, siamo contenti per come sta crescendo nel rappresentare da capitano, nell'essere impeccabile".