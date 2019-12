Gattuso, l'ex allenatore: "Sensibilità calcistica spiccata, cambierà il centrocampo"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Delio Rossi, allenatore, che nel corso della sua esperienza ha allenato anche Gattuso: “Quando Gattuso arrivò alla Salernitana era molto giovane e un po' in sovrappeso. Lo andai a vedere in una gara e ricordo che dopo pochi minuti l’arbitro gli sventolò 2 gialli e lo buttò fuori. Alla fine parlai col giocatore e la sua determinazione mi impressionò.

Ho allenato Gattuso, ma è sempre difficile capire se un calciatore può diventare anche un buon allenatore perché sono 2 mestieri diversi. Lui ha una sensibilità calcistica spiccata e chi ha giocato a certi livelli è sicuramente agevolato perché sa come si comportano i campioni, come pensano e come si comportano.

Credo che Gattuso metterà Allan regista e pure se non è un regista classico, ha caratteristiche che si sposano con quelle di Zielinski e Fabian. Gattuso ha un carattere fuori dalla norma ed è una persona umile per cui non so se riuscirà a risolvere i problemi di casa Napoli, ma si gioca una grande occasione”.