Gattuso replica alle voci: "Perché mi viene chiesto di dimettermi? Di Padre Pio ce n'era uno..."

Vigilia complicata con tutte le voci d'addio e la fiducia ribadita dalla società per Rino Gattuso. Che nel post-partita di Napoli-Spezia ha replicato così ai tanti rumors ai microfoni di Rai Sport: "Io sono un professionista, a me non va data nessuna fiducia. Oggi devo ringraziare i ragazzi per quello che hanno dato. Mi dispiace perché sistematicamente mi viene chiesto di dimettermi e non capisco perché agli altri no. Io non mi dimetto. Mi sono dimesso al Milan perché avevo fatto quello che dovevo. Non capisco perché qualcuno dice sistematicamente che devo dimettermi. Io e il mio staff stiamo buttando il sangue dalla mattina alla sera, poi se i risultati non vanno bene alla proprietà io sono dipendente e vengo giudicato. Di Padre Pio ce n'era uno. Io devo rispettare mia moglie, i miei figli e chi è qui con me. Io non mi dimetto, faccio il mio lavoro, penso di saperlo fare e secondo me stiamo facendo delle cose buone. Mi sembra tutto esagerato. Perché non dite che questa è la quarta semifinale che faccio? Non lo dite? Dite solo cose negative, ma va bene. Da calciatore ho vinto tutto, l'ho vissuto. Da allenatore farò la stesa cosa, vedremo".

