Gattuso risponde ai critici: "Altro che catenaccio, a San Siro abbiamo fatto il 46% di possesso!"

Gennaro Gattuso suona la carica nei confronti dei suoi ragazzi nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Cagliari: "Noi non dobbiamo trovare stimoli per pensare all'Europa League o alla Champions League, noi dobbiamo pensare ad arrivare a 40 punti - ha dichiarato l'allenatore del Napoli -. Qui di stimoli ne abbiamo tanti, siamo ancora in una zona pericolosa. Noi dobbiamo crescere mentalmente, perché la squadra in questo momento sta pagando un problema mentale. Qui dobbiamo fare le cose e giocare da squadra. In tante partite non sembriamo una squadra, al primo errore andiamo in difficoltà e dobbiamo migliorare questo aspetto. Catenaccio o non catenaccio non mi interessa, quando una squadra va a San Siro e fa il 46% di possesso palla c'è poco da aggiungere. Noi abbiamo giocato da squadra organizzata, non abbiamo fatto il catenaccio".