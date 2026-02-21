Prandelli elogia Conte: "Solo lui capace di tenere la nave a galla"

vedi letture

Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino commentando l'attuale andamento del Napoli, i problemi legati ai diversi infortuni stagionali e la possibilità, nonostante tutto, di lottare tra le prime posizioni in classifica. Ecco le sue parole, di elogio, sul mister del Napoli:

"Antonio (Conte, ndr) si è inventato uomini e sistemi di gioco in questa assurda stagione. Uno può mettere in preventivo degli infortuni ma certo non può pensare di perdere 4 o 5 calciatori per tutto l’anno come è capitato a lui. Conquistare il posto in Champions è un traguardo importante, peraltro dopo aver vinto lo scudetto. E per nulla scontato. Solo Antonio poteva riuscire a non mandare a picco la nave con tutti i guai che ha passato»