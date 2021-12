Gattuso si difende a Report: "Mai presi giocatori da Mendes. A Firenze promesse non mantenute"

Report ha parlato con Gennaro Gattuso in una telefonata registrata dalla trasmissione sul rapporto interrotto tra il tecnico e la Fiorentina con al centro la figura del suo agente Jorge Mendes. "Chi mi conosce nel mondo del calcio sa che sono uno che parla chiaro. Le promesse fatte non sono state mantenute".

Mendes voleva portare quattro suoi giocatori?

"C'era Silva e Guedes, non erano quattro i giocatori. La storia a oggi dice che non ho mai preso un giocatore di Jorge Mendes".

Non c'è conflitto d'interesse?

"Quando una persona è per bene e si comporta bene non ha scheletri nell'armadio".