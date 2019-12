Gattuso: "Sostenete i big, vi hanno dato tanto! Oggi la palla pesa 20kg!"

In un momento difficile come quello che vive ora il Napoli, a finire maggiormente nell'occhio del ciclone sono i giocatori più rappresentativi, che per anni hanno trascinati i o compagni ai piani alti della classifica. Di questo ha parlato il tecnico Gennaro Gattuso in conferenza stampa, invitando proprio a sostenere quei big maggiormente bersagliati: "Dobbiamo ripartire da quell'abbraccio del presidente per Insigne. Questa squadra vi ha dato tanto a voi giornalisti, tifosi, città, regione e ora dobbiamo stare vicino ai giocatori che hanno dato di più, Insigne, Milik, Callejon, e che sono i più bersagliati. La squadra non ha bisogno di sentire fischi e problemi, dobbiamo fargli sentire l'affetto. Spero che i tifosi possano capirlo, oggi la palla scotta, la palla pesa 10kg, 20kg".