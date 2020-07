Gattuso sulla distanza dall'Atalanta: "Non possiamo stare cosi lontano, siamo forti..."

La distanza con l'Atalanta, attualmente, per il Napoli appare ormai incolmabile. Cosi anche Rino Gattuso, ai microfoni di Sky Sport, è stato interrogato proprio sulla posizione in classifica degli azzurri ed i potenziali obiettivi in relazione proprio alla distanza dalla Dea al quarto posto: "L'obiettivo è creare una mentalità forte, vincente, giocando un certo tipo di calcio. Dobbiamo dimostrare di poter essere una squadra che gioca bene per 95 minuti. La classifica dice che siamo a -12 dall'Atalanta, ma qui ci sono calciatori forti e non possiamo stare così lontani da loro. Bisogna guardare tutti i giorni la classifica per capire cosa abbiamo sbagliato e cosa invece abbiam fatto bene".