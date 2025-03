Gautieri: "Questa rosa è costruita per questo modulo, è chiaro"

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, è intervenuto l'allenatore, Carmine Gautieri: “Il Venezia ha fermato anche Lazio, Udinese e Atalanta. Normale che nell’ultima partita ci fossero delle difficoltà anche se il Napoli ha creato tanto. Di Francesco ha lavorato molto sulle transizioni negative, secondo me facendo bene, visto che ha creato anche delle occasioni che potevano fare ancor più male al Napoli“.

“Nelle partite precedenti si diceva che con Lobotka e Gilmour il Napoli avesse trovato un certo equilibrio, però poi perdi qualcosa sotto il punto di vista degli inserimenti. Gli azzurri sono costruiti per il 4-3-3: ci sono centrocampisti d’inserimento, i terzini che fanno un certo lavoro, gli esterni d’attacco come Neres e Politano. In questo modo si riempie meglio l’area“.