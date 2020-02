Gazzetta, D'Angelo: "Conte difficilmente rinuncia a Lukaku. Eriksen? In vantaggio Sensi..."

Vincenzo D'Angelo, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: "Lukaku? Io non voglio fare quello che dà le brutte notizie, noi lo diamo in campo e per quello che sappiamo è stato provato ieri, sia lui che Sanchez. Conte fa fatica a rinunciare a Lukaku, ha saltato solo due partite. Eriksen? Ci risulta ancora Sensi in vantaggio per un posto da titolare. Tridente leggero? Contro una difesa a tre, mettere giocatori di rapidità, è una scelta non per forza sbagliata, l'ultimo Napoli spettacolare aveva i tre piccoletti davanti, non dare punti di riferimento e sfruttare il fraseggio nello stretto".