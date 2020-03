Gazzetta, Laudisa: "Il Torino non cede Belotti. Castrovilli? Il Napoli ha bussato..."

Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, ha commentato le ultime voci legate al Napoli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Belotti ha un contratto lungo e Cairo non vuole privarsene. Le prospettive di qualsiasi club, però, sono legate alla soluzione di questa emergenza Coronavirus. Castrovilli? Il Napoli ha bussato alla porta della Fiorentina per Castrovilli, come spesso capita. Ma la battaglia di mercato è insidiosa per il Napoli perché la volontà della Fiorentina è quella di prolungargli ancora il contratto".