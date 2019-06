Gazzetta, Malfitano critico: "Non riesco a capire le strategie del Napoli, dove giocherebbe James?"

Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Napoli e mercato ai microfoni di Radio Crc: “Non riesco a capire quali siano le strategie di questo Napoli, in tutta onestà sento Ancelotti parlare di 4-4-2, poi leggo che il Napoli sta seguendo James Rodriguez e mi chiedo: "Dove giocherà?" Si dovrà cambiare modulo, perché è un trequartista. E' chiaro, se questa strategia di mercato, serve a dare maggiore qualità alla rosa, allora va bene, ma fino ad oggi il Napoli ha solo chiacchierato molto. Credo che Ancelotti voglia disporre di un organico al completo già dal ritiro di Dimaro. Spero che il Napoli riesca a chiudere qualche trattativa entro il 6 Luglio. Se l'idea del presidente è quella di cedere e poi acquistare, il mercato in uscita sarà difficile. Se valutiamo 30 milioni Hysaj e 25 milioni Inglese, come puoi pretendere di venderli? Così come Verdi, assolutamente invedibile allo stesso prezzo d'acquisto.

Questo Napoli ha bisogno di qualità a centrocampo. Non la qualità di Zielinski, Fabian Ruiz o Allan, ma di un metodista. Qualcuno che sappia organizzare il gioco, giocare davanti la difesa. Ancelotti ci ha provato, ma è stato un flop a partire da Hamsik. Se non si hanno giocatori forti a centrocampo e in attacco, puoi prendere tutti i giocatori forti che vuoi, ma fai sempre fatica. Di concreto, che a me risulti, non c'è assolutamente nulla e mi preoccupa. Non mi impressiona De Laurentiis che dice "Non compro Icardi" perché se domani glielo offrono al prezzo che vuole, eccome se lo prende. Veretout non mi pare questo cervellone tatticamente. Almendra è un ragazzo che ha delle qualità incredibili ed ha solo 19 anni, è lui il profilo ideale. Bisogna capire fino a che punto il progetto preveda di lavorare sui giovani e fino a che punto Ancelotti ha lasciato detto "Scusatemi, vanno bene i giovani, ma se vogliamo essere competitivi e vincere, c'è bisogno di esperienza". James Rodriguez è un giocatore che non ha avuto tanta continuità”.