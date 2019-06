Gazzetta, Malfitano insiste: "Il Napoli è disponibile a trattare per Lukaku ed attende una risposta dallo United"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ su Radio CRC, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport che oggi ha lanciato il nome di Lukaku per il Napoli: "L'idea Lukaku nasce dal fatto che Ancelotti ha chiesto al presidente un centravanti di spessore, individuato proprio nel belga. Il Napoli ha fatto presente allo United la disponibilità ad una trattativa, che al momento ancora non c'è. Si è in attesa di una risposta del Manchester. La volontà degli azzurri è, però, quella di assicurare al tecnico un attaccante di grande livello.

C'è anche Rodrigo in questa lista, che credo sia un giocatore talentuoso ma che non segna molto. Il Napoli cerca un centravanti che sappia dare al gioco di Ancelotti la concretezza che è mancata quest'anno. Milik non ha mai garantito gol pesanti, tranne quello a Cagliari. La differenza sta tutta qui: il Napoli cerca un attaccante che sappia fare gol pesanti. Mandzukic, ad esempio, non segna 30 gol a stagione ma sa essere determinante. Gli azzurri cercano di diventare competitivi rafforzando ogni reparto con gli uomini giusti: per me servono un metodista ed un centravanti vero".