Gazzetta, Malfitano: "James ok, ma se l'anno prossimo Ancelotti va via?"

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare gli ultimi rumors su James Rodriguez: "L'imprenditore De Laurentiis valuta tutto. Probabilmente James Rodriguez è un giocatore che affascina Ancelotti, con lui potrebbe dare il massimo, ma poi che succederà? Se la parte tecnica e quella societaria non combaceranno più e Ancelotti andrà via? Detto questo, l'affare-James deve essere chiuso quanto prima. Sul mercato però serve un attaccante da 25 gol a stagione e un centrocampista che sappia palleggiare".