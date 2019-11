Gazzetta, Malfitano sta con Giacomelli: "Llorente allarga il braccio su Kjaer"

Nel corso di Fuorigioco su Televomero, il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha dato ragione a Giacomelli sul rigore non concesso al Napoli: "Nel momento in cui Llorente allarga il braccio, Kjaer non l'ha ancora preso. Da stamattina c'è una grande disouta contro la Gazzetta, ma per chiuderla fatemi dire che nel momento in cui succede il contatto, Giacomelli fa segno di proseguire ed il VAR probabilmente gli ha detto di continuare".