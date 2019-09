Gazzetta, Nicita: "Mercato Napoli da 7, club ha raggiunto tutti gli obiettivi. James solo in prestito..."

Maurizio Nicita, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di Ultim'ora su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il 7 al mercato del Napoli è meritato. Hanno raggiunto tutti gli obiettivi. James forse è rimasto un rimpianto ma De Laurentiis sin dal primo momento aveva detto che lo voleva solo in prestito. Icardi, invece, non ha mai aperto al Napoli quindi non può considerarsi un rimpianto. Ricordo con precisione che a febbraio quando il Napoli gioco a Zurigo, il presidente disse che era il momento di rifondare la squadra e si capì che Lozano sarebbe stato un obiettivo del Napoli.



Rosa completa? La problematica che è rimasta è quella degli esterni difensivi. Bene l’arrivo di Di Lorenzo ma sulle fasce non c’è stato un grande miglioramento. Mario Rui è un buon giocatore e Ghoulam stenta a tornare quel giocatore importante prima dell’infortunio quindi avrei preso un rinforzo in quel settore del campo. A centrocampo il solo Allan non basta".