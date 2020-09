Genoa, Badelj sul Napoli: "Mi aspetto continuità di prestazione, faremo capire di esserci"

Giornata di presentazione in casa Genoa, con Milan Badelj che ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Volevo partire con il piede giusto. La piazza mi deve riconoscere come un giocatore che voleva venire qui e per questo ho deciso di accettare un anno in meno di contratto. Ho preferito fare questo gesto per far capire che voglio fare grandi cose".

Perché ha scelto il Genoa?

"Mi hanno convinto tante cose, l'allenatore mi ha voluto fin dall'inizio, così come il direttore sportivo Faggiano. Avevano tanta voglia di avermi qui. Questa è una piazza storica con una grande tifoseria che mi ha sempre dato la sensazione di vivere qualcosa di particolare quando si entra in campo a Marassi".

Sarà un anno di rinascita per lei e per il club?

"Ho visto un gruppo veramente unito e con grandi valori. Questa è una base sulla quale si può lavorare. Spero che sia una stagione più tranquilla rispetto agli scorsi anni".

Si è inserito bene.

"Lo speravo fin dal primo allenamento. Il gruppo mi ha accettato subito, è come se fossi stato già qui in passato. Lo staff tecnico poi mi ha fatto sentire a casa".

Che partita si aspetta contro il Napoli?

"Mi aspetto la continuità di prestazione, poi il risultato può andare in un modo o nell'altro ma la squadra deve far capire di esserci in campo".