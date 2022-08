Genoa, l'ex pres. Preziosi svela: "Mi avevano offerto Kvaratskhelia, sapevo delle sue qualità"

Alle Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'ex presidente del Genoa Preziosi

TuttoNapoli.net

Alle Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'ex presidente del Genoa Preziosi. "Se mi manca il calcio? No - ha detto - mi godo il relax. La passione resta ma questo calcio è più difficile per me. Il mercato? Per ora mi è parso piatto però mi è piaciuto Kvaratskhelia, che mi era stato l'offerto l'anno prima al Genoa. E' un giocatore importante e ha confermato quelle qualità che pensavo. Il Genoa? Spero torni in A, visti i 19 anni passati là resta nel cuore. Abbiamo fatto tanti sacrifici per tenerlo 15 anni in A. Purtroppo è andato giù ma è certamente attrezzato per essere protagonista in questo campionato".