Genoa, Preziosi: "Aspettiamo notizie da Napoli, speriamo siano tutti negativi. E col Torino non giochiamo"

"Adesso aspettiamo notizie da Napoli, mi auguro che tutti i loro tesserati siano negativi". Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Mi sento un po’ mortificato. Ditemi, chi mai se lo sarebbe aspettato? Siamo sempre stati attenti e scrupolosi nell’applicazione delle norme, non avevamo avuto alcuna positività, e adesso sta succedendo tutto questo. È qualcosa che ci fa pensare, ma il mio primo pensiero, e ciò che ora più di ogni altro aspetto mi sta a cuore, è che i giocatori del Genoa restino asintomatici e che nessuno abbia conseguenze, così come è successo e accade per tante persone, siano sportivi e non".

Preziosi chiede il rinvio della sfida col Torino: "Sappiamo che sopra ogni cosa esiste la regola del buon senso e che in queste condizioni la partita non si può giocare. Anche perché ai più sinora è sfuggito un aspetto che reputo invece fondamentale: a parte l’elevato numero di giocatori del Genoa positivi, noi non possiamo neppure allenarci con quanti sono invece negativi. Vedremo poi di trovare una data del recupero che possa stare bene a tutti".