Gentile: "Il Napoli doveva fare un campionato diverso, ma la colpa non è solo dei giocatori"

Per dire la sua sui temi di giornata è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Claudio Gentile.

Sul turno di A di Inter, Juventus e Lazio. "Sono partite con ambizioni di fare un campionato importante. Stanno dando grandi soddisfazioni. Vedremo più avanti, quando usciranno i veri valori. Sono squadre che giocano un bel calcio. L'Inter e la Juventus mi hanno impressionato, l'Atalanta non si ferma più. Più avanti ci faremo un giudizio reale. Fino all'ultima giornata non sapremo chi vincerà. Questo dà più credibilità al calcio italiano".

Su Milan e Napoli. "Mi sta deludendo il Milan, non merita quella classifica. Ibrahimovic potrà dare un contributo ma non si può pensare che possa giocarsi un posto in Europa. E' un'annata nata male. Per quanto riguarda il Napoli, sta deludendo ma la colpa sta tutta nel ko che poi ha portato alle polemiche tra giocatori e società. Si doveva fare un campionato diverso. Non è colpa solo dei giocatori".