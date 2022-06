Gentile su Maradona: "Fui un deficiente, dissi a Bearzot che non sarebbe stato un problema marcarlo"

"La mia missione era annullare il creatore del gioco, ma nella mia carriera non sono mai stato un duro".

"C'è ancora gente che ci ferma per strada e ci ringrazia. Quella dell'82 era l'Italia delle Br, c'era tanta paura". Claudio Gentile, campione del mondo con la Nazionale nel 1982 ha le idee chiare sull'impresa che fu compiuta e la ricorda così in un'intervista rilasciata a La Repubblica: "Siamo stati capaci di dare agli italiani uno dei ricordi più belli della loro vita, qualcosa che va molto oltre lo sport. La nostra vittoria risollevò il Paese e pensare che Bearzot aveva lasciato a casa Pruzzo capocannoniere per Rossi, che nelle prime 4 non aveva segnato mai".

Inevitabile un ricordo di Maradona: "Dissi a Bearzot che non sarebbe stato un problema marcarlo, ma subito dopo pensai di essere stato un deficiente. Ho comunque cercato di impallarlo, così non gli passavano più la palla, e fermarlo con l'anticipo. La mia missione era annullare il creatore del gioco, ma nella mia carriera non sono mai stato un duro".