Gentili: "In tre si giocheranno lo Scudetto! Napoli? Ci vuole più equilibrio"

Bruno Gentili, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “A Conte sono bastati poco più di 100 giorni per restituire al Napoli il suo ruolo, la sua forza è stata l’educazione mentale oltre che l’applicazione maniacale per la preparazione. Ha riacceso la passione, 50mila tifosi al Maradona per Napoli-Como sono un segnale di risveglio, però a Napoli ci vuole più equilibrio e bisogna aspettare prima di avventurarsi in previsione sbagliate.

Per me si giocheranno lo scudetto Inter, Juventus e Napoli. Solo il Napoli ha trovato la continuità di risultati, abbiamo 7 squadre nelle coppe europee e questo condiziona un po’ il loro cammino. Non a caso sono diversi gli infortuni gravi. Sarà un campionato particolare, la classifica è molto corta e non me la sento di indicare un programma definitivo”.