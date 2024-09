Georgia, il CT Sagnol: "Kvara deve giocare in mezzo perché lì si prendono più decisioni"

Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, in conferenza stampa si è soffermato anche su Khvicha Kvaratskhelia: "Anche nel Napoli ora gioca in un nuovo ruolo, è più centrale, ma in nazionale lo fa da due anni e mezzo. Kvara è un calciatore che deve prendere decisioni, per questo deve giocare in mezzo, per questo motivo l'ho spostato e l'ho accentrato".