Germania-Italia, P. Cannavaro ci crede: "Possiamo ribaltarla, la storia impone di crederci"

vedi letture

L'ex difensore del Napoli ed oggi allenatore, Paolo Cannavaro, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset da Courmayeur, dove si trova per un evento benefico come lui stesso spiega: "Siamo qui con la fondazione Cannavaro-Ferrara per un evento benefico, abbiamo il solito sostegno di amici, sponsor ed ex calciatori che ci danno una mano in questa iniziativa benefica".

Sulla sfida di stasera fra la Germania e l'Italia ha spiegato di credere nell'impresa degli Azzurri: "Noi dobbiamo pensare sempre di poterla ribaltare, siamo l'Italia, una delle Nazionali più forti al mondo, la storia impone di credere nella qualificazione, massima fiducia nella squadra. Il ct Luciano Spalletti sta costruendo qualcosa di importante partendo da tanti giovani".