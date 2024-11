Ghione: “Da tifoso del Torino vi dico che sarei stato il primo a cedere Buongiorno”

Jimmy Ghione, personaggio televisivo di Striscia la Notizia e grande tifoso del Torino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Voi napoletani vi meritate il meglio. Ricordiamo il grande Diego, ho baciato anche il suo piede e sul mio Instagram c’è la foto dove lui mi abbraccia. Sono felice per il Napoli, son felice per i giocatori. Poi noi del Toro vi abbiamo dato un grande difensore (Buongiorno ndr.).

Alessandro è un gran calciatore, un grandissimo uomo e dinanzi a certe offerte sarei stato il primo a cederlo. Torino non è una piazza dove si vince ed è giusto che Buongiorno sia andato via. Questo è un lavoro per certi giocatori ed è giusto che abbiano delle ambizioni”.