Ghoulam: "La catena di destra il segreto Scudetto, superiore alla mia con Marek e Lorenzo"

vedi letture

L'ex terzino azzurro Faouzi Ghoulam ha analizzato il Napoli campione d'Italia a Sky Sport, spiegando uno dei punti di forza della squadra di Antonio Conte. Di seguito uno stralcio: "Di Lorenzo, Anguissa e Politano: una delle chiavi tattiche del successo del Napoli è il funzionamento ottimale dell’intera catena di destra. Per tutta la stagione, hanno assicurato qualità e quantità: copertura difensiva ad altissimo livello ed efficacia offensiva di grande impatto. Capaci di garantire, tra gol e assist, un terzo delle reti complessive in campionato dagli azzurri. Per me rappresentano la colonna su cui mister Conte ha potuto costruire la vittoria di questo Scudetto: non è un caso, infatti, che questi tre giocatori rappresentano un significativo anello di congiunzione con il Napoli di Spalletti.

Io li conosco bene e posso dire che, per un club che vuole vincere, è fondamentale avere all’interno del proprio organico atleti con queste caratteristiche fisiche, tecniche, mentali e morali e che hanno la capacità di eseguire, sul campo, esattamente ciò che il loro allenatore gli chiede. Sono valori non scontati: rari, addirittura. Io, da terzino sinistro, ho avuto il piacere di formare, con Marek Hamsik e Lorenzo Insigne, una catena che era molto offensiva e che sapeva far divertire ma che era molto più sbilanciata. Loro tre formano, perciò, una catena diversa ma che si avvicina alla perfezione, affidabile – oltre che per motivi tecnici e tattici – anche a livello fisico. Insieme funzionano bene perché sono giocatori che intercambiano molto le posizioni tra di loro e, grazie alla loro intelligenza tattica, riescono sempre ad occupare gli spazi vuoti, dare la giusta copertura alla squadra e, al tempo stesso, creare problemi agli avversari. Quest’anno nelle partite del Napoli, da destra, c’era sempre uno che attaccava la profondità: quasi sempre Politano andava a dare fastidio al terzino mentre gli altri due restavano in copertura. Proprio questo equilibrio è stato a mio avviso determinante anche per l’esplosione di McTominay, più attivo sull’altro lato del campo".