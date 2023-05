Giaccherini: “Tante emozioni per Spalletti, sa che non avrà più questi giocatori a disposizione”

"Nel post-partita di Bologna-Napoli su Dazn, l’ex azzurro Emanuele Giaccherini ha parlato di Luciano Spalletti"

Nel post-partita di Bologna-Napoli su Dazn, l’ex azzurro Emanuele Giaccherini ha parlato di Luciano Spalletti: “Prova un misto di sentimenti. Sa già di non avere più questi giocatori a disposizione e non avrà più il privilegio di allenarli. Questo Napoli che ha costruito lui lo vede domenica per domenica allontanarsi. Anche per quello prova tante emozioni”.