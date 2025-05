Graziani: "Non avere le coppe vantaggio indiscutibile, ma sul Napoli sto ascoltando una bugia"

Nel corso della trasmissione 'Microfono Aperto' su Radio Sportiva, Ciccio Graziani, allenatore ed ex campione del mondo, ha parlato del testa a testa scudetto tra Napoli e Inter: "Il Napoli è primo in classifica, a più tre punti di vantaggio sull'Inter. La compagine di Antonio Conte ha avuto il vantaggio, indiscutibile, di non avere affrontato le competizioni europee. Credo che se avesse disputato la Champions League avrebbe avuto cinque, sei punti in meno. Sarebbe stato di conseguenza in piena lotta per la conquista dello scudetto, ma magari non sarebbe primo.

Sto ascoltando una bugia sul Napoli. Più di qualcuno afferma che lo scudetto glielo sta regalando l'Inter. Non sono d'accordo. Il Napoli si sta conquistando il tricolore, la compagine di Simone Inzaghi non regala nulla a nessuno. Gli azzurri hanno avuto l'indubbio merito e la capacità di sfruttare le difficoltà dell'Inter".