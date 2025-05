Jacomuzzi: "Col Genoa nessuna sorpresa, le motivazioni del Napoli cancellano la stanchezza”

"Stiamo vivendo un campionato bello, con il primo posto ancora da decidere così come la zona Champions. Altri campionati proclamano il vincitore con 5-6 giornate d'anticipo, in Italia - ha detto il presidente dell’AssoOsservatori Carlo Jacomuzzi nel corso di 'Marte Sport Live' in onda su Radio Marte - stiamo assistendo ad una lotta interessante che denota equilibrio, grossa concorrenza per lo scudetto dovuta anche al fatto che quest'anno molte squadre sono scomparse da questa corsa al vertice.

Inter e Napoli stanno dando lustro al campionato. Vedere l'Inter fare quella partita col Barcellona è motivo di orgoglio, fa capire che anche il campionato italiano dà qualcosa, è propositivo. Conte porta o giocatori fino al collasso (ride, ndr), i risultati non fanno sentire la fatica e permettono di ricominciare l'anno dopo con la stessa voglia. La sfida contro il Genoa non credo riserverà sorprese: il Napoli è certamente un po' stanco ma le motivazioni cancellano la stanchezza, al momento serve solo il risultato. Conoscendo Conte, immagino tenga tutti i giocatori sul pezzo. Permettetemi di sottolineare l'importanza per il Napoli e per il campionato italiano di Buongiorno, calciatore italiano di grande qualità, che dà lustro al nostro calcio"