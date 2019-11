Gianni Di Marzio: "A Liverpool basta non prendere l'imbarcata. Ancelotti? Non si dimetta"

Mister Gianni Di Marzio ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, di Napoli e non solo. Ecco le sue parole: "In caso di ko con il Liverpool, mai dimettersi. L'importante sarà la prestazione, basta non prendere l'imbarcata. Mi aspettavo di più da Ancelotti, quantomeno che non fosse alla nona giornata di campionato a 15 punti dalla Juve capolista. Poi non è riuscito a convincere di andare in ritiro la squadra, non è riuscito a mediare".