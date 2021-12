Gianni Di Marzio avverte: "Il Napoli si deve guardare dietro se non vince a Milano"

A rispondere alle domande degli ascoltatori a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Cosa serve al Milan nella corsa Scudetto?

"Un grosso sacrificio, se il Milan vuole contrastare l'Inter e l'Atalanta, deve farlo. E deve prendere un attaccante forte".

E alla Juventus?

"Hanno comprato giocatori con le figurine Panini. La Juve deve stare attenta, deve aggiungere giocatori validi. Vlahovic è da Juve, da Milan, da società importante. E certe società sul mercato non possono sbagliare. Scamacca? Deve ancora dimostrare, ha fatto solo qualche gol. Quel carattere da Juve, battagliero, non lo vedo per il momento".

Milan-Napoli: da questa sfida verrà fuori l'anti-Inter?

"Il Napoli si deve guardare dietro, se non vince a Milano. Al Napoli mancano i migliori titolari. Anguissa rientra ma non sarà al meglio, mancherà Osimhen, oltre a Koulibaly. Le seconde linee non sono la stessa cosa".