Gianni Di Marzio: "Bernardeschi per Milik? C'è un difensore della Juve che mi piace molto"

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli e grande esperto di calcio, parla a Marte Sport Live: “Milik? Se dovesse andare via, mi dispiacerebbe. E’ un attaccante giovane, reduce da due infortuni, e ha margini. Evidentemente per la Juve ha compatibilità con Cristiano Ronaldo. Se il club bianconero decide di prenderlo, avrà fatto queste valutazioni. Bernardeschi? Nel Napoli lo farei giocare da esterno alto anche se ha cambiato un po’ le sue caratteristiche. Romero? E’ un difensore che mi piace molto, più di Rugani”.