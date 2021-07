Gianni Di Marzio: "Cessioni bloccate, ADL chiede cifre esagerate. Mi aspetto questi 2 colpi"

A Radio Marte nella trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore: “Ritiro Napoli? Adesso Spaletti comincerà a conoscere i giocatori anche sul piano personale. Bisogna vedere che squadra metterà a disposizione dell’allenatore. Le cessioni eccellenti che il Napoli si aspetta di fare? Il mercato ha detto che non ci sono state grandi richieste, anche perché il presidente chiede cifre che non stanno né in cielo né in terra. Bisogna prendere un terzino e un playmaker però quello che mi aspettavo da Spalletti era capire perché questo Napoli ha mancato la gara del Verona per via della personalità. Lui parla di squadra forte e che ci deve entrare dentro ma deve capire che senza trascinatori bisogna andare alla ricerca di giocatori con attributi”.