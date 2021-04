Gianni Di Marzio duro: “Osimhen vale 10-15 mln. In una grande squadra può fare solo la riserva"

Gianni Di Marzio, ospite de Il bello del calcio, in onda su Canale 21, ha commentato il pareggio del Napoli contro l’Inter. "Mi sarebbe piaciuto vedere il Napoli degli ultimi 15 minuti per tutta la partita. L’Inter ogni volta che superava la metà campo poteva segnare. Nel primo tempo ci sono stati pochi uno contro uno sulle fasce, sia a destra che a sinistra. Solo nel finale gli attaccanti hanno creato più problemi. Il risultato è stato giusto.

SU OSIMHEN - Deve maturare, non va valutato per quanto è stato pagato. E' un ragazzo con fisico che deve imparare dei movimenti che nessuno gli ha mai insegnato. Non è un giocatore da acquistare a cifre elevate, può valere sui 10/15 milioni. In una squadra di alto livello può essere una buona alternativa all’attaccante titolare".