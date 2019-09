Gianni Di Marzio: "Manca un centrocampista difensivo, Firmino andrà ad abbassarsi tra le linee..."

A Radio Marte nella trasmissione ''Marte Sport Live'' è intervenuto l'ex allenatore Gianni Di Marzio che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Siamo carichi perchè il Liverpool è una grande squadra che sta andando benissimo in campionato, che ha migliorato molto la fase difensiva, ha cambiato modo di giocare avanti con Firminio che fa il trequartista e questo consente a Salah e Manè di fare dei tagli pericolosi per cui la fase difensiva del Napoli deve stare molto attenta.



Dubbi formazione Liverpool? Per me giocano sia Fabinho che Henderson. Manca Allisson che è il vero titolare, ci fa piacere che non giochi il portiere brasiliano soprattutto dopo l'episodio di Milik dell'anno scorso.



Centrocampo offensivo? Penso che al Napoli gli manca il centrocampista difensivo .A centrocampo abbiamo tutti giocatori offensivi. Allan è un assaltatore, Fabian viene avanti perchè sa giocare a pallone ed Elmas, come avevo detto in precedenza, è un giocatore fortissimo Se giochiamo con il 4-4-2 in mezzo al campo lasciamo grandi buchi dove si possono inserire i velocisti del Liverpool. Loro sono forti nel contropiede se lasci spazio Salah e Manè ti possono fare malissimo.



Napoli sbilanciato con Llorente e Mertens? Non sono molto d'accordo. In mezzo al campo ci saranno Fabian e Allan che devono alternarsi rimanendo in mezzo al campo in quanto devono marcare Firminio che andrà a mettersi tra le linee. Non devono uscire Koulibaly o Manolas perchè altrimenti nello spazio lasciato libero si possono inserire Salah o Manè. Mertens potrà approfittare delle sponde di Llorente, i due in avanti li vedo molto bene



Uomo partita? Mertens potrebbe essere l'uomo del match. Lozano se dovesse entrare e fare l'esterno, può essere determinante.



Napoli deve provare a vincere? Il Napoli deve cercare di vincere ma non la deve perdere. Bisogna stare attenti al loro contropiede, si deve avere equilibrio. La rapidità del Napoli può mettere in difficoltà una grande squadra come il Liverpool".