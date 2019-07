Gianni Di Marzio: "Pèpè ha fatto anche la prima punta, ma suo ruolo naturale è da esterno"

Gianni di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del mercato del Napoli: "Pèpè lo conosco bene, aveva fatto per un periodo la prima punta ma il suo vero ruolo è quello di esterno destro. È un giocatore che è di Mendes, non è un caso, ormai certi calciatori appartengono sempre ai manager più potenti. Parliamo di un classe ’94 per il quale la richiesta è altissima".