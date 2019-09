Gianni Di Marzio: "Tranquilli, Samp non può impensierire il Napoli. Lozano? Non è un attaccante..."

A Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto Gianni di Marzio, ex allenatore del Napoli che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono molto preoccupato per l’inefficienza tecnica della Sampdoria. Di Francesco vuole giocare con un 4-3-1-2, con Ramirez dietro Quagliarella e Caprari che non sono per niente due attaccanti in quanto giocano dietro la linea della palla. Per me la Sampdoria non è una squadra che può impensierire il Napoli, secondo me non c’è partita, l’unico pericolo potrebbe essere che il Napoli abbia la testa alla parita con il Liverpool.



Lozano e Llorente dal primo minuto? Sono sicuro giochi Mertens prima punta, Lozano a sinistra e Callejon a destra. Llorente potrebbe subentrare a partita in corso in quanto ancora non pronto fisicamente.



Lozano attaccante nel 4-4-2? Lozano non può giocare attaccante. L’ho visto in Sudamerica, è un calciatore rapido e svelto, ha sempre giocato largo così da essere una furia. Da avversario mi preoccuperei tanto ad averlo contro



Coppia migliore di attaccanti? Sicuramente Mertens- Milik cosi da poter combaciare al meglio le loro caratteristiche tecniche e fisiche.



Centrocampista difensivo? Il centrocampista difensivo il Napoli non lo ha e quindi si deve arrangiare



MIlik? Il polacco è venuto fuori da un paio di infortuni, è ancora giovane. Si sapeva che Icardi fosse solo un sogno".