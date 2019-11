Giannichedda consiglia Rizzoli: "Dopo casi importanti come Napoli spieghi cos'è accaduto"

Giuliano Giannichedda, ex calciatore e tecnico, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del momento.

Sugli errori arbitrali dell'ultimo turno "Gli errori ci saranno sempre, perché l'ultima parola spetta all'arbitro. Si può fare una cosa sola: in certi casi importanti, come quello di Napoli, Rizzoli il giorno dopo in una sede istituzionale spiegare cosa è accaduto e cosa prevede il regolamento. Caso Kjaer-Llorente? Visto dal vivo sembrava rigore netto, rivisto in tv ci può stare la gomitata di Llorente. L'arbitro in certe situazioni deve sempre andare al Var. Fare l'arbitro è veramente difficile. Il Var li aiuta ma li mette in condizione di andare ad ogni episodio lì. Serve usarla solo quando c'è bisogno, altrimenti si deve arbitrare come prima. Ronaldo? Ingenuo il difensore a fare quel contatto. Ronaldo era nel possesso del pallone, poi magari è stato meno di quanto visto, ma c'è stato il contatto".

Su Roma-Napoli "La Roma, nonostante gli infortuni, sta facendo benissimo. Complimenti a Fonseca e ai giocatori. Se dovesse scapparci la vittoria, lancerebbe la Roma per lottare per un posto Champions. Il Napoli deve riconfermarsi dopo la grande partita con l'Atalanta".